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Петербургские фонтаны застрахуют на 3 млрд рублей
Сегодня, 15:26
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Петербургские фонтаны застрахуют на 3 млрд рублей

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Самым дорогим оказался фонтан на Московской площади – его оценили в 462 млн рублей.

В ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" объявили тендер на страхование городских фонтанов. Общая стоимость всех водных комплексов и сооружений оценена в 2,96 млрд рублей, пишет "Петербургский дневник" 14 октября. 

Самым дорогим оказался фонтан на Московской площади – его оценили в 462 млн рублей. Страховщики компенсируют ущерб, который связан с гибелью или повреждением сооружений. 

В 2023 году "Водоканал" застраховал 82 фонтана на 2,3 млрд рублей. Этот процесс сложный, поскольку риски трудно прогнозировать. 

Сегодня в Северной столице завершился сезон фонтанов. 

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Теги: гуп водоканал санкт-петербурга, фонтаны петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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