Петербургские фонтаны застрахуют на 3 млрд рублей

Самым дорогим оказался фонтан на Московской площади – его оценили в 462 млн рублей.

В ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" объявили тендер на страхование городских фонтанов. Общая стоимость всех водных комплексов и сооружений оценена в 2,96 млрд рублей, пишет "Петербургский дневник" 14 октября.

Самым дорогим оказался фонтан на Московской площади – его оценили в 462 млн рублей. Страховщики компенсируют ущерб, который связан с гибелью или повреждением сооружений.

В 2023 году "Водоканал" застраховал 82 фонтана на 2,3 млрд рублей. Этот процесс сложный, поскольку риски трудно прогнозировать.

Сегодня в Северной столице завершился сезон фонтанов.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"