Причиной срочной посадки стала техническая неисправность на борту.

Летевший из Москвы SSJ100 совершил аварийную посадку в Перми. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на представителей экстренных служб. Эксперты заявили, что пассажирскому самолету пришлось приземлиться из-за технической неисправности на борту. На данный момент информации о пострадавших нет.

В аэропорту Перми совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 рейсом из Москвы сотрудник экстренной службы

В аэропорту Перми отметили, что рейс выполнялся авиакомпанией "Аэрофлот". На борту самолета находились 45 пассажиров и пять членов экипажа. Пилотам удалось посадить лайнер без происшествий. Устанавливаются обстоятельства вынужденной посадки.

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