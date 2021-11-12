Летевшие из Египта в Москву туристы больше 10 часов сидят в самолете

В авиакомпании объяснили задержку атакой беспилотников.

Российские туристы, летевшие из Египта в Москву, больше 10 часов сидят в самолете. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Пассажиры самолета Nesma Airlines не могут покинуть борт. В авиакомпании объяснили задержку атакой беспилотников. При этом отмечается, что московские аэропорты уже открыты на вылет и прибытие рейсов.

Вылет из Хугарды был назначен на вечер 5 мая. Из-за введенного плана "Ковер" самолет посадили ночью 6 мая в Санкт-Петербурге. Кроме того, представители авиакомпании не предоставили еду и воду пассажирам.

Ранее мы сообщали, что "Ростех" начал страховать воздушные суда от атак беспилотников.

Видео: Telegram / Mash