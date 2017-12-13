Летчики ВВО уничтожили самолеты "противника" над Японским морем

Военные потренировались сбивать противника и уклоняться от ответного огня.

Экипажи самолетов МиГ-31, Су-35С и Су-34 провели учения в Японском море. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ВВО России. По данным агентства, средства ВВО проверили пусковые системы ракет класса "воздух-воздух". Российские самолеты на учениях "сбили" противника над акваторией водного пространства.

Боевые стрельбы были проведены по специальным мишеням - светящимся авиационным бомбам. Операцию члены экипажа осуществили на высоте более 9 тысяч километров. Специалисты также отработали воздушные маневры по одиночке и в парах. Им удалось уйти от ответного огня "противника".

Боевые стрельбы были проведены по специальным мишеням - светящимся авиационным бомбам, постановку которых на высоте более 9 тысяч метров осуществили экипажи истребителей Су-30СМ. В ходе выполнения практических пусков управляемых ракет класса "воздух-воздух" летный состав усовершенствовал свои полетные навыки объяснили в ведомстве

В общей сложности пилоты совершили более 30 учебных вылетов.

Ранее Piter.tv писал о том, что Индия может закупить у России истребители на 2,5 млрд долларов.

Фото: Piter.tv

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