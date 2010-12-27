К 2020 году россияне смогут летать на аэротакси

Российские инженеры уже создали прототип аэротакси, который может разгоняться до 200 километров в час.

Инженеры Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" смогли собрать прототип летающего такси. Разработки ученые хотят завершить к 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.

В центре прототипирования высокой сложности НИТУ "МИСиС" "Кинетика" собрали прототип летательного аппарата будущего по заказу российской компании "Бартини". Аэротакси - а именно такую функцию предстоит выполнять аппарату - успешно прошло уже несколько тестовых испытаний. Завершить разработки и представить аэротакси на рынке планируется к 2020 году. Пресс-служба "МИСиС"

Аэротакси будет взлетать вертикально, а уже разгоняться по вертикальной плоскости, винты при этому будут поворачиваться перпендикулярно корпусу. Вес прототипа более 60 кг, разгоняется он до 200 км/час, управление происходит дистанционно.

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Фото: пресс-служба МиСиС