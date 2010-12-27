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В Музее Библии в Вашингтоне нашли пять подделок
Вчера, 10:23
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nastya960
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В Музее Библии в Вашингтоне нашли пять подделок

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Фрагменты свитков Мертвого моря (их 16 фрагментов) относятся к периоду до Рождества Христова.

Немецкие ученые провели исследование свитков Мертвого моря в музее Библии в Вашингтоне и пришли к выводу, что в коллекции есть подделки. Об этом сообщают российские СМИ.

Фрагменты свитков Мертвого моря (их 16 фрагментов) относятся к периоду до Рождества Христова. Музей приобрел их в октябре 2017 года. Уже тогда у сотрудников музея были некие сомнения по поводу подлинности данных экспонатов. Поэтому пять фрагментов были отправлены для исследования в Германию. Там ученые подтвердили, что фрагменты "обладают характеристиками, несовместимыми с древним происхождением".

Остальные фрагменты теперь также пройдут проверку.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге заподозрили мужчину в подделке "ксивы" сотрудника МВД.

Фото: Юрий Лебедев/ ВК

 

 

 

Теги: вашингтон , музей библии , подделка
Категории: Лента новостей Мировые новости

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