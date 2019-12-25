Российским инженерам хотят добавить три года обязательной работы после вуза

Выпускников инженерных специальностей предлагают закреплять за производством на три года.

Ректор Горного университета Владимир Литвиненко предложил существенно изменить систему подготовки инженерных кадров в России. В интервью он заявил, что количество высших учебных заведений, обучающих инженеров, необходимо уменьшить минимум в 3 раза. По его словам, распределение образовательных грантов должно происходить по конкурсу, а после завершения программы студенту следует выдавать справку о прохождении полного курса. Об этом он заявил в интервью "Ведомостям".

Литвиненко считает, что диплом инженерного образования может выдаваться только после выполнения обязательной трехлетней отработки на производственных объектах. Он отметил, что подобная практика уже существует за рубежом и является нормой для инженерных специальностей.

В США ежегодно выпускается всего 2000 инженеров. Это сертифицированные индивидуалы, официально состоящие на учете. Каждый получает удостоверение, запрещающее покидать страну без снятия с учета. Аналогичная система действует в Германии, подчеркнул Литвиненко.

По его мнению, предложенная модель позволит повысить качество инженерного образования и обеспечить предприятия квалифицированными специалистами.

