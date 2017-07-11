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Лестницу пешеходного перехода на пересечении проспекта Славы с Будапештской улицей отремонтировали
Сегодня, 9:22
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Лестницу пешеходного перехода на пересечении проспекта Славы с Будапештской улицей отремонтировали

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Ступени "краба" находились в плачевном состоянии.

Лестницу надземного пешеходного перехода на пересечении проспекта Славы с Будапештской улицей отремонтировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Ступени "краба" находились в плачевном состоянии. Инспекторы ГАТИ выявили нарушение в июне. 

После профилактической работы специалисты Мостотреста восстановили лестничные марши. К середине августа жители Фрунзенского района могут без риска для здоровья безопасно переходить оживленный перекресток.

Ранее мы писали, что инспекторы ГАТИ выявили самовольные работы на Мясной улице.

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга

Теги: гати, лестница пешеходного перехода, мостотрест, ремонт лестницы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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