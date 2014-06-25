Инспекторы ГАТИ выявили самовольные работы на Мясной улице

В Адмиралтейском районе рабочие занимались самовольными работами. Сотрудники ГАТИ зафиксировали нарушение и поставили объект на особый контроль. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции.
В ходе ежедневного мониторинга территорий города специалисты ГАТИ зафиксировали однотипные работы в шести местах на Мясной улице. Они нашли два уже разрытых котлована и четыре заготовки под них.
Такие работы обычно проводят перед "проколом" - укладкой инженерных коммуникаций без вскрытия грунта, подземным способом.
Пресс-служба ГАТИ
В ведомстве отметили, что работы имеют щадящий характер для благоустройства. Но получение ордера ГАТИ все равно обязательно. Сейчас инспекторы устанавливают личность производителя работ. Планируются работы по устранению нарушения. А пока объект будет находиться на особом контроле.
Ранее мы писали, что на Большеохтинском мосту пройдут работы по замене асфальта.
Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга
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