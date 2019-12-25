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На Большеохтинском мосту пройдут работы по замене асфальта
Сегодня, 9:56
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На Большеохтинском мосту пройдут работы по замене асфальта

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Ограничения коснутся только правых полос в обоих направлениях, при этом мост полностью не закроется.

Асфальт планируется заменить на Большеохтинском мосту. Работы на проезжей части будут проходить поэтапно с 23 августа по 6 сентября, сообщила пресс-служба ГАТИ.

Ограничения коснутся только правых полос в обоих направлениях, при этом мост полностью не закроется. Движение будет возможно по одной полосе в каждую сторону, а также по полосе с реверсивным движением, которое будут регулировать сотрудники на основе интенсивности потока.

На съездах к Синопской и Малоохтинской набережным также ожидаются кратковременные ограничения движения.

Ранее мы сообщили о том, что с23 августа ограничивается движение транспорта по набережной Обводного канала.

Фото: mostotrest-spb.ru; Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга

Теги: большеохтинский мост, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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