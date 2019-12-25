С 23 августа ограничивается движение транспорта по набережной Обводного канала

В Центральном районе ведутся работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим с 23 августа ограничат проезд по набережной Обводного канала. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Ограничения будут действовать до 15 октября. Речь идет об участке от Кременчугской улицы до улицы Константина Заслонова, включая перекрестки, съезды и боковой проезд набережной Обводного канала от Кременчугской улицы до Атаманской улицы.
Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что с 23 августа ограничат движение транспорта по Гамбургской площади.
Фото: Pxhere
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