С 23 августа ограничивается движение транспорта по набережной Обводного канала

Ограничения будут действовать до 15 октября.

В Центральном районе ведутся работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим с 23 августа ограничат проезд по набережной Обводного канала. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения будут действовать до 15 октября. Речь идет об участке от Кременчугской улицы до улицы Константина Заслонова, включая перекрестки, съезды и боковой проезд набережной Обводного канала от Кременчугской улицы до Атаманской улицы.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 23 августа ограничат движение транспорта по Гамбургской площади.

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