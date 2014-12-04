  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С 23 августа ограничат движение транспорта по Гамбургской площади
Сегодня, 12:49
130
mapero Добавить в Яндекс.Новости

С 23 августа ограничат движение транспорта по Гамбургской площади

0 0

Ограничения снимут 2 сентября.

Во Фрунзенском районе сейчас активно ремонтируют дороги.  Работы проходят и на Гамбургской площади. В связи с этим с 23 августа до 2 сентября там ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Речь идет  об участке пересечения с Софийской улицей и проспектом Славы. Водителей попросили соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 20 августа до 1 ноября будет ограничено движение по Софийской улице от улицы Олеко Дундича до Автозаводской, включая транспортную развязку с КАД.

Фото: Pxhere

Теги: гамбургская площадь, гати, купчино, ремонт дорог, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии