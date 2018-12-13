Парк "Сосновку" благоустроят в 2020 году

За работы в парке проголосовали 207 человек.

Парк Сосновка в Выборгском районе благоустроят к 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Местные жители сами указали объекты, которые по их мнению требуют благоустройства. Для этого администрация организовала опрос, в котором наибольшее количество голосов набрали работы по благоустройству лесопарка Сосновка и территории у Суздальских озер.



За парк свои голоса отдали 207 человек. Там администрация планирует обустроить пешеходные дорожки и освещение, высадить деревья и цветники. За благоустройство Суздальских озер проголосовало 158 человек. Там обустроят зону отдыха, новые пешеходные дорожки, высадят деревья и цветы и поставят новые детские площадки.

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