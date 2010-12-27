Ремонтные работы ограничат движение на васильевском острове

Нововведения продлятся до конца апреля.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) информирует жителей Василеостровского острова о новых ограничениях движения.

По данным ведомства, с 13 марта по 30 апреля будет ограничено движение по Большому пр. В.О. и 24-25 линии В.О., а также полностью закрывается движение транспорта по Косой линии от 22-23 линии В.О. до 24-25-линии В.О., по 24-25 линии В.О. от Косой линии до Большого пр.В.О. и по Большому проспекту В.О. от 22-23 линии В.О. до 24-25 линии В.О. На участке будут проводится работы по размещению временного ограждения ограничивается движение транспорта.

На тоже время в связи с проведением работ по отводу транспорта при размещении временного ограждения закрывается движение транспорта в одном направлении на магистралях: Кожевенная линия от Масляного канала до 26-27 линии В.О., 26-27 линии В.О. от Кожевенной линии до Большого пр.В.О., Масляный канал от 24-25 линии В.О. до Кожевенной линии, Косая линия от 26-27 линии В.О. до 24-25 линии В.О., 24-25 линии В.О. от Косой линии до Масляного канала.

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