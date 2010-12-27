На выходных в Пушкине пройдет "Царскосельская ярмарка", в связи с чем в городе введут новые ограничения движения, сообщает Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга.
С 00.00 9 марта до 22.00 10 марта будет прекращено движение транспортных средств по Магазейной ул. и Пушкинской ул. на участке от Оранжерейной ул. до Леонтьевской ул. Автомобилистам рекомендуется ознакомиться со схемой организации дорожного движения.
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Фото: gudodd.ru
"Царскосельская ярмарка" ограничит движение в Пушкине
Автомобилистам рекомендуется ознакомиться со схемой организации дорожного движения.
На выходных в Пушкине пройдет "Царскосельская ярмарка", в связи с чем в городе введут новые ограничения движения, сообщает Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга.
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