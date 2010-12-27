На Серпуховской улице ограничат движение до июля

На участке начали работы по техническому перевооружению внутриквартальных тепловых сетей.

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга с 6 марта вводятся новые ограничения движения. На участке по Серпуховской улице от Загородного проспекта до Клинского специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" начали работы по техническому перевооружению внутриквартальных тепловых сетей, сообщает пресс-служба компании. Автомобилистам придется подбирать удобный для себя маршрут до 24 июля 2019.



В организации рассказали, что специалисты работают в границе домов номер 4 по Серпуховской улице и номер 5 по Подольской улице. В данный момент сотрудники "Теплосети" проводят подготовительные мероприятия – обеспечение мер безопасности, размещение строительного городка, доставка материалов. Сами работы пройдут в два этапа. В ходе первого теплоэнергетики смонтируют временный трубопровод протяжённостью 138 метров, в рамках второго – модернизируют 156 метров теплосети.



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