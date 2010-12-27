Леса Выборгского района можно посещать на выходных

В лесах Выборгского района установлен третий класс пожарной опасности.

В ближайшие выходные можно посещать все леса Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

В Выбогских лесах метерорологи установили 3-й класс пожарной опасности, в остальных регионах - 1-й и 2-й класс.Но в любом случае спасательные службы просят не разбрасывать непотушенные спички, окурки, не оставлять непотушенные костры, горючие материалы, стекло и прочий мусор.

С 1 июня этого года в Ленинградской области запретили посещать леса только при 4 и 5 классах пожарной опасности.

Ранее мы сообщали, что за один день выборгские пожарные спасли четыре кошки.

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