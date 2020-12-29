Телеведущая Лера Кудрявцева оказалась в инвалидном кресле

В ролике ведущую везут на инвалидной коляске, а после она лежит на кушетке у врача.

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила в своем Instagram, что упала у себя дома и сломала крестец. Ведущая опубликовала видео из медицинского учреждения и фрагмент из заключения врачей. Кудрявцеву поддержали многие звезды шоу-бизнеса и пожелали скорейшего выздоровления.

В ролике ведущую везут на инвалидной коляске, а после она лежит на кушетке у врача. В сторис она рассказала своим подписчикам, что 20 января должна была выйти на работу, но в итоге всё пошло не по плану.

В начале января ведущая сообщала, что заболела коронавирусом. Она узнала о заболевании, когда собиралась полететь в Дубай, а для этого был нужен тест на коронавирус.

Летом прошлого года Оскар Кучера отказался работать с Кудрявцевой на НТВ.

Видео: Instagram/ @leratv