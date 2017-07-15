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Лепс показал свою уникальную коллекцию икон
Сегодня, 15:18
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Rybka123
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Лепс показал свою уникальную коллекцию икон

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Выставка "Предивное искусство" продлится до 6 ноября.

Певец Григорий Лепс представил широкий общественности свою уникальную коллекцию икон. Выставка "Предивное искусство" открылась 4 сентября в Кремлевском историческом музее. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

По словам артиста, он собирал коллекцию около 20 лет. Всего за это время уму удалось заполучить 200 икон, одну из которых певцу подарил Владимир Путин. Эксперты оценивает коллекцию музыканта времен 16-20 веков в $25-$35 млн.

Выставка "Предивное искусство" продлится до 6 ноября.

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Фото: Григорий Лепс/ ВК

Теги: государственный исторический музей , икона , лепс
Категории: Лента новостей Новости России Культура Музыка

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