Режиссер Алексей Учитель снимет фильм о Викторе Цое

Российски режиссер Алексей Учитель снимет фильм про водителя автобуса, в который врезался Виктор Цой. Об этом сообщили "Известия".
По словам режиссера, самого Цоя зрителям не покажут. Сюжет будет строится вокруг гроба с музыкантом, которое везут из Юрмалы в Санкт-Петербург. В фуре около тела сидят родственники погибшего.
Мне хочется, чтобы в фильме приняли участие Ирина Горбачева, Юлия Хлынина. Фильм станет своего рода притчей о легендарном певце, но без него самого
отметил Учитель
Алексей Учитель также добавил, что кастинг скоро завершится. Также режиссер сообщил, что у возник конфликт с сыном Цоя.
Алексей Учитель известен такими скандальными фильмами, как "Матильда", "Дурак", "Жить" и многие другие.
Фото: Алексей Учитель/ВК