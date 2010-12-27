Режиссер Алексей Учитель снимет фильм о Викторе Цое

В центре сюжета окажется не певец, а водитель автобуса, в который врезался музыкант.

Российски режиссер Алексей Учитель снимет фильм про водителя автобуса, в который врезался Виктор Цой. Об этом сообщили "Известия".

По словам режиссера, самого Цоя зрителям не покажут. Сюжет будет строится вокруг гроба с музыкантом, которое везут из Юрмалы в Санкт-Петербург. В фуре около тела сидят родственники погибшего.

Мне хочется, чтобы в фильме приняли участие Ирина Горбачева, Юлия Хлынина. Фильм станет своего рода притчей о легендарном певце, но без него самого отметил Учитель

Алексей Учитель также добавил, что кастинг скоро завершится. Также режиссер сообщил, что у возник конфликт с сыном Цоя.

Алексей Учитель известен такими скандальными фильмами, как "Матильда", "Дурак", "Жить" и многие другие.

Фото: Алексей Учитель/ВК