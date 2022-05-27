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Леонид Слуцкий избран главой ЛДПР

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Заседание по вопросу пройдет в пятницу.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий избран председателем высшего совета партии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что заседание совета состоится в пятницу. Политик получит новую должность, которая, согласно уставу ЛДПР, является руководящей.

Напомним, что в пятницу, 27 мая, во ходе внеочередного съезда Слуцкого избрали председателем ЛДПР. 

Ранее мы сообщили о том, что глава Донецкой народной республики Пушилин посетит ПМЭФ-2022.

Видео: Telegram / ЛДПР

Теги: лдпр, леонид слуцкий, партии рф, политика
Категории: Лента новостей, Новости России,

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