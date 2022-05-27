Леонид Слуцкий избран главой ЛДПР

Заседание по вопросу пройдет в пятницу.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий избран председателем высшего совета партии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что заседание совета состоится в пятницу. Политик получит новую должность, которая, согласно уставу ЛДПР, является руководящей.

Напомним, что в пятницу, 27 мая, во ходе внеочередного съезда Слуцкого избрали председателем ЛДПР.

Ранее мы сообщили о том, что глава Донецкой народной республики Пушилин посетит ПМЭФ-2022.

Видео: Telegram / ЛДПР