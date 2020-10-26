Леонид Парфенов выпустил новый сезон программы "Намедни" под другим названием

Журналист расскажет о периоде с 2011 по 2015 гг.

Журналист Леонид Парфенов запустил новый сезон программы "Намедни". Первый выпуск уже вышел на YouTube-канале. Из-за конфликта с телеканалом НТВ программа теперь называется "Нмдни".

В новом сезоне Парфенов расскажет о периоде с 2011 по 2015 гг. В выпуске про 2011 год он вспоминает "рокировку" Дмитрия Медведева и Владимира Путина, протесты на Болотной площади, плитку мэра Москвы Сергея Собянина, смерть основателя компании Apple Стива Джобса и др.

"Намедни" – это передача, выходящая с 1990 года на НТВ и "России 1" в разных форматах. Леонид Парфенов выступает в качестве автора и ведущего программы.

Ранее мы писали, что дочь телеведущего Романа Будникова спровоцировала новый скандал на шоу "Голос".

Видео: YouTube / Parfenon