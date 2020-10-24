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Леон Мусаев покинул "Зенит"
Сегодня, 16:34
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Леон Мусаев покинул "Зенит"

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Футболист продолжит карьеру в казанском "Рубине".

Полузащитник футбольного "Зенита" Леон Мусаев уходит из клуба. Об этом 29 января сообщила пресс-служба сине-бело-голубых. Известно, что спортсмен продолжит карьеру в казанском "Рубине": клубы договорились о переходе полузащитника. 

Леон Мусаев дебютировал за основной состав "Зенита" в феврале 2019 года, его первой игрой за клуб был матч Лиги Европы УЕФА с турецким "Фенербахче". Всего за сине-бело-голубых Мусаев отыграл 21 матч, дважды стал чемпионом России и выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Форвард "Зенита" Сердар Азмун также может покинуть клуб.

Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"

Теги: леон мусаев, рубин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит, Футбол в России и Европе,

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