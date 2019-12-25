Ленсвет планирует приобрести светильники на 36,7 млн рублей

ГБУ разместило соответствующую закупку.

Санкт-Петербургское ГБУ "Ленсвет" планирует приобрести светильники на 36,7 миллионов рублей. Компания разместила соответствующую закупку.

Как следует из документации, речь идет о 3900 светодиодных светильниках. Заявки для участия в электронном аукционе принимаются до 16 июля.

Ранее, в мае, "Ленсвет" объявил аукцион на поставку светильников еще на 37 миллионов рублей. Заявку представила лишь одна компания - ООО "Светосервис - СПБ". Именно она и стала поставщиком.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Красногвардейском районе сразу шесть улиц ждет новое освещение.

Фото: gov.spb.ru