Ленсвет планирует приобрести светильники для наружного освещения на 37 млн рублей

Компания уже разместила соответствующую закупку.

Санкт-Петербургское ГБУ "Ленсвет" планирует приобрести светильники для наружного освещения на общую сумму почти 37 миллионов рублей. Компания уже разместила соответствующую закупку.

Предполагается приобрести светильники 13 типов, все светодиодные. Они будут куплены в рамках подпрограммы "Содержание, эксплуатация и развитие систем уличного освещения и художественной подсветки Санкт-Петербурга".

Профинансирует их приобретение бюджет Северной столицы.

Как ранее сообщало Piter.tv, на площади Победы обновили подсветку к 9 мая.

Фото: Pixabay.com