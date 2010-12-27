"Ленсвет" обновит освещение в квартале Василеостровского района

На территории появится в пять раз больше светильников, чем есть сейчас.

В квартале №4 Василеостровского района, ограниченном улицами Мичманской и Кораблестроителей, Прибалтийской площадью и Морской набережной, готовится к модернизации уличное освещение. Об этом рассказала пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет".

На этом участке устанавливают закладные детали фундаментов и уличных опор, прокладывают кабельные линии. Здесь появится 292 светодиодных прожекторов и светильников общей мощностью 19,6 кВт, почти в пять раз больше, чем есть в данный момент. Сейчас квартал освещает 60 60 устаревших светильников с натриевыми лампами.

Для восьми тысяч жителей квартала территория станет более светлой и безопасной. Работы завершат к концу ноября.

Ранее у петербургских должников за свет арестовали телевизор и бытовую технику.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет"