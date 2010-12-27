У петербургских должников арестовали телевизор и бытовую технику

Граждане задолжали за электроэнергию от 27 до 90 тысяч рублей.

У должников за свет судебные приставы арестовали личное имущество. Об этом сообщила пресс-служба АО "Петроэлектросбыт".

Рейд проводили АО "Петроэлектросбыт" и судебные приставы. В ходе проверок специалисты посетили 11 должников. В отношении данных потребителей вынесены судебные решения о принудительном взыскании долга за электроэнергию, которые они не исполняют. Задолженность граждан составила от 27 до 90 тысяч рублей.

Судебные приставы арестовали следующее имущество: плазменный телевизор и мелкую бытовую технику. Граждане были предупреждены, что в случае неоплаты задолженности в ближайшее время арестованное имущество будет реализовано с торгов в счет погашения долга.

Всего за 2019-ый год специалисты АО "Петроэлектросбыт" передали в службу судебных приставов более 16 тысяч исполнительных документов о взыскании задолженности.

Минюст готовит закон о досудебном возврате задолженности.

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