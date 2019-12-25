Леноблводоканал выполнил 75% подготовительных работ к отопительному сезону

Также в регионе осуществляется подготовка тепловых пунктов и котельных.

Проверка котельных, ремонт инженерных коммуникаций и сооружений, капитальный ремонт кровель и систем теплоснабжения в домах – в Ленобласти идет подготовка к отопительному сезону. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Для того, чтобы отремонтировать кровли и системы теплоснабжения в многоквартирных жилых домах до наступления холодов, аукционы были объявлены зимой, а подрядчики Фонда капремонта вышли на объекты весной. По объектам – 18 системам отопления и более чем 70 кровлям – выполнено уже более половины работ, часть завершена.

Готовятся к отопительному сезону и коммунальщики. Леноблводоканал выполнил 75% подготовительных работ на объектах водоснабжения и водоотведения. Также в регионе осуществляется подготовка тепловых пунктов и котельных. Первое место занимает Лужский район, где готовность объектов к зиме составляет 92%. Второе – Гатчинский район (83%). Третье место делят сразу Волховский, Лодейнопольский и Сланцевский районы (82%).

Напомним, с 1 июля в Ленобласти выросла плата за коммунальные услуги.

Фото: пресс-служба регионального правительства