Леноблводоканал напомнил дачникам о правилах бережного использования питьевой воды

Специалисты подчеркнули, что использование повысительных насосов в этом сезоне остается под запретом.

Представители Леноблводоканала в очередной раз напомнили владельцам дачных участков в Ленинградской области о правилах пользования питьевой водой. Как сообщила пресс-служба организации, чаще всего нарушения приходятся на время сильной жары.

Особенно строго специалисты осудили установку дачниками повысительных насосов, которая находится под запретом. Тем не менее, к такой мере прибегает каждый десятый отдыхающий в загородном доме. В результате нарушается работа централизованной системы водоснабжения и вода распределяется неравномерно, а некоторым соседям приходится ждать поступления воды.

В Леноблводоканале напомнили, что установка подобных приборов карается законом. Кроме того, водоснабжение осуществляется только для обеспечения населения питьевой водой, поэтому использовать ресурсы для полива огорода и наполнения бассейнов запрещается.

Ранее мы сообщили о том, что активисты Ленобласти высадили в "Саду памяти" более 700 деревьев за 2 месяца.

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