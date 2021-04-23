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Леноблводоканал напомнил дачникам о правилах бережного использования питьевой воды
Сегодня, 12:52
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Леноблводоканал напомнил дачникам о правилах бережного использования питьевой воды

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Специалисты подчеркнули, что использование повысительных насосов в этом сезоне остается под запретом.

Представители Леноблводоканала в очередной раз напомнили владельцам дачных участков в Ленинградской области о правилах пользования питьевой водой. Как сообщила пресс-служба организации, чаще всего нарушения приходятся на время сильной жары. 

Особенно строго специалисты осудили установку дачниками повысительных насосов, которая находится под запретом. Тем не менее, к такой мере прибегает каждый десятый отдыхающий в загородном доме. В результате нарушается работа централизованной системы водоснабжения и вода распределяется неравномерно, а некоторым соседям приходится ждать поступления воды. 

В Леноблводоканале напомнили, что установка подобных приборов карается законом. Кроме того, водоснабжение осуществляется только для обеспечения населения питьевой водой, поэтому использовать ресурсы для полива огорода и наполнения бассейнов запрещается. 

Ранее мы сообщили о том, что активисты Ленобласти высадили в "Саду памяти" более 700 деревьев за 2 месяца.

Фото: Pexels

Теги: гуп леноблводоканал, дача, ленинградская область, питьевая вода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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