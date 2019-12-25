Активисты Ленобласти высадили в "Саду памяти" более 700 деревьев за 2 месяца

В общей сложности в рамках акции прошло почти 40 мероприятий.

В Международной акции "Сад памяти", проходящей в городах воинской славы и воинской доблести, Дороге жизни и других памятных местах, приняли участие 943 жителя Ленобласти. Всего за 2 месяца они посадили 763 дерева, отдав таким образом дань памяти погибшим во времена Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Помимо 222 представителей волонтерских организаций, в 39 мероприятиях, которые прошли в течение акции, были задействованы школьники, студенты, культурные деятели, сотрудников областных организаций и военнослужащие.

Среди выбранных активистами деревьев для посадки - туи, ели, березы, сосны, каштаны, сирень, клены, ивы, яблони, шиповник, липы, дубы, ясени и дальневосточные кедры.

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Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области