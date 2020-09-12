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Власти Ленобласти пообещали провести в сентябре "прозрачные и честные выборы"
Сегодня, 15:32
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Власти Ленобласти пообещали провести в сентябре "прозрачные и честные выборы"

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993 избирательных участка в Ленобласти оборудованы камерами видеонаблюдения - но только для участников избирательного процесса.

Региональное подразделение Центральной избирательной комиссии сообщило об установке средств видеонаблюдения на 993 постоянных избирательных участках Ленинградской области. Исключением станут 11 участков в местах временной дислокации - в войсковых частях, следственных изоляторах и больницах. Председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский отметил, что наблюдение за сейфами с бюллетенями будет вестись днем и ночью 72 часа, а пресс-служба правительства Ленобласти назвала осенние выборы "прозрачными и честными". 

Центризбирком России оповестил, что трансляция с избирательных участков будет вестись на портале, доступном для всех участников избирательного процесса, но не уточнил, кто именно относится к таковым участникам. Исходя из презентации самого Центризбиркома, возможность подключиться к системе видеонаблюдения будет только Центральная комиссия, региональные, территориальные и участковые избиркомы, кандидаты и партии. У обычных граждан такой возможности не будет. Очевидно, обладание правом голоса и участие в выборах не делает их участниками избирательного процесса. 

Комментируя иск партии "Яблоко", попытавшейся опротестовать такой подход к распределению прав на видеонаблюдение, председатель ЦИКа Элла Памфилова назвала требование "Яблока" абсурдным и нужным лишь для удовлетворения любопытства диванных наблюдателей.

Фото: Pexels

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Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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