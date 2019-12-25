  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В пятницу в Ленобласть нагрянут дожди
Сегодня, 9:49
132
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

В пятницу в Ленобласть нагрянут дожди

0 0

Днем температура воздуха в области составит +5…+10 градусов.

В Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Однако пятничный день обещает быть дождливым. Днем температура воздуха в области составит +5…+10 градусов. Также в регион нагрянут умеренные дожди и южный, юго-западный ветер с порывами до 7-12 м/с. Атмосферное давление будет понижаться. 

Пятницу петербуржцы также проведут в компании дождей. Днем воздух в Петербурге прогреется до +8…+10 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: дожди, ленобласть, погода
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии