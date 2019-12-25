Ленобласть ждет резкое похолодание в четверг

В четверг, 12 августа, в Ленинградской области ожидается прохладная погода. Днем в некоторых районах возможны дожди, а температура в ночное время перестанет быть летней. Об этом сообщил пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.
Так, в темное время суток столбик термометра опустится до +6 градусов. В прибрежных районах возможно потепление до +13.
После рассвета максимальная температура составит +19 градусов. Местами пройдут дожди, вероятнее всего – в Волховском и Киришском районах.
Ранее мы рассказали о том, что в предстоящий четверг в Петербурге осадков не ожидается.
Фото: Pixabay
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