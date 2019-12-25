В предстоящий четверг в Петербурге осадков не ожидается

Ночью атмосферное давление будет мало меняться.

Стал известен прогноз погоды на предстоящий четверг, 13 августа. По данным ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на данные Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в этот день в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода.

Существенных осадков также не ожидается. Ночью ветер примет переменные направления в 1-4 метра в секунду, а днем – северное, 3-8 м/с. Ночью температура воздуха составит 11-13 градусов тепла (в окрестностях до +8), днем она составит +16...+18 градусов. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо понижаться.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург находится в зоне действия холодной тыловой части циклона, центр которого завис в районе Средней Волги.

Фото: Piter.tv