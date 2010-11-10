Ленобласть завершила проекты сельского благоустройства-2023

Стоимость всех работ этого года –34,5 млн рублей.

В 2023 году в Ленинградской области введено в строй 13 объектов благоустройства на селе, построенных по программе комплексного развития сельских территорий. Об этом сообщила региональная администрация.

Среди наиболее интересных проектов: детская площадка в Зимитицах, пешеходные дорожки в Оредеже и Колчаново, парк и сквер воинской славы в Колчаново и Кусино. Стоимость всех работ этого года – 34,5 млн рублей.

Объекты были построены по решению местных жителей. По условиям программы финансирование на проекты благоустройства на селе выдаётся при условии обязательного участия местных жителей на стадии планирования, проектирования или строительства.

В планах на 2024 год – восемь объектов на сумму 31,6 млн рублей. Среди них спортивная площадка в Колчаново и Войсковицах, обустройство территории в Торковичах, Петровском, Малом Верево, детская площадка в деревне Саба, волейбольная площадка в поселке Оредеж.

В Ленобласти до 12 декабря принимают заявки на выбор территории для благоустройства.

Фото: администрация Ленобласти