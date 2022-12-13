Ленобласть завершает отопительный сезон и готовится к следующему

Завершение отопительного сезона во всем регионе запланировано на ближайшие дни – практически везде до 15 мая включительно.

Ленинградская область завершает отопительный сезон и готовится к следующему. Более чем в 50% поселений региона отопление уже выключено, сообщили в региональной администрации.

Отопительный сезон завешен на 100% в Выборгском, Волосовском, Гатчинском, Киришском, Ломоносовском районах Ленинградской области.

Также уже идёт подготовка к следующей зиме: ремонт и проверка труб и котельных, строительство новых сетей и сооружений, перевод котельных на более экологичное топливо – природный газ. Из регионального бюджета выделена субсидия более 450 млн рублей, средства пойдут на ремонт теплосетей протяженностью более 7900 п.м., а также 15 инфраструктурных объектов.

Завершение отопительного сезона во всем регионе запланировано на ближайшие дни – практически везде до 15 мая включительно.

В полночь 11 мая в Петербурге отключили отопление.

Фото: администрация Ленобласти