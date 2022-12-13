В полночь в Петербурге отключат отопление

В этом году отопительный сезон длился 220 дней.

В четверг, 11 мая, в Петербурге завершится отопительный сезон. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

В полночь 11 мая горяча вода перестанет поступать в батареи. В этом году отопительный сезон длился 220 дней. По словам губернатора Петербурга, что в этом году в городе было зафиксировано на 15% меньше коммунальных аварий, чем в предыдущем. Он пояснил, что этому способствовали программы комплексной модернизации систем теплоснабжения.

Ранее в 2023 году в Петербурге установят 45 электрозаправочных станций. На это выделили средства из федерального бюджета.

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