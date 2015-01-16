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Ленобласть заключила контракт на стройку развязки между Мурманским шоссе и Кудрово
Сегодня, 9:34
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ленобласть заключила контракт на стройку развязки между Мурманским шоссе и Кудрово

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В процессе стройки Ленобласть изымет в госсобственность почти 21 гектар земли.

Ленобласть заключила контракт на стройку развязки между Мурманским шоссе и Кудрово. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47 региона. 

Это и новый выезд для города, и подъезд к будущему транспортно-пересадочному узлу со станицей метро.

пресс-служба администрации 47 региона

Сначала дорожники продолжат Центральную улицу к шоссе, а потом реконструируют действующий путепровод, который ведёт в сторону МЕГИ. В процессе стройки Ленобласть изымет в госсобственность почти 21 гектар земли.

Мост через Оккервиль в Кудрово будет готов осенью 2022 года.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти

Теги: кудрово, мурманское шоссе, развязка
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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