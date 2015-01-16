Ленобласть заключила контракт на стройку развязки между Мурманским шоссе и Кудрово. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47 региона.
Это и новый выезд для города, и подъезд к будущему транспортно-пересадочному узлу со станицей метро.
пресс-служба администрации 47 региона
Сначала дорожники продолжат Центральную улицу к шоссе, а потом реконструируют действующий путепровод, который ведёт в сторону МЕГИ. В процессе стройки Ленобласть изымет в госсобственность почти 21 гектар земли.
Мост через Оккервиль в Кудрово будет готов осенью 2022 года.
Фото: Telegram / Админка Ленобласти
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