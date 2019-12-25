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Ленобласть заключила контракт на ремонт подъезда к трассе «Скандинавия»
Сегодня, 11:44
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ленобласть заключила контракт на ремонт подъезда к трассе «Скандинавия»

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Дорожники должны отремонтировать участок протяженностью почти четыре километра/

В Выборгском районе Ленобласти заключили контракт на ремонт подъезда от Выборга к федеральной трассе А-181 "Скандинавия". Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Дорожники должны отремонтировать участок протяженностью почти четыре километра – от развязки со "Скандинавией" до примыкания к перекрёстку на Светогорском шоссе. Специалисты уложат два слоя асфальта, обустроят остановки, укрепят обочины.

В общей сложности в этом году в 47 регионе планируется обновить 110 километров региональных трасс. Темвременем в Петербурге отремонтировали более половины улиц, включенных в нацпроект.

Фото: Piter.tv

 

Теги: скандинавия, трасса
Категории: Лента новостей,

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