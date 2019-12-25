Ленобласть заберет на баланс бесхозную дорогу в Мурино

У дороги будет один собственник.

Ленобласть возьмет на баланс дорогу в Мурино, которая частично является безхозной. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба комитета дорожного хозяйства 47-го региона.

Дорога идет от Шоссейной улицы вдоль КАДа. За другую, небесхозную часть, отвечает администрация Всеволожского района.

Наличие одного хозяина позволит качественно ее обслуживать: несмотря на запуск развязки с КАДом в этой части города, значительное количество автомобилистов продолжают ей пользоваться для выезда на проспект Культуры. отметили в пресс-служба комитета.

При строительстве не предполагалось, что дорога окажется столь востребованной у автомобилистов. Из-за высокой интенсивности движения "Ленавтодор" планирует спроектировать замену трассе: продлить Охтинскую аллею до Шоссейной улицы в Буграх.

Ранее Piter.tv рассказывал о том, как муринцы борются со стихийной парковкой.

Фото: Piter.tv