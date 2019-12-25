Ленобласть за полгода выполнила годовой план Минстроя РФ по вводу жилья

В регионе продолжают строить еще 654 многоэтажных здания.

В Ленобласти по данным на конец сентября 2021 года ввели 2,489 миллионов квадратных метров жилья, что составляет 151% от показателей аналогичного периода за прошлый год. Регион выполнил годовой план по вводу жилья за полгода. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

По словам и.о. зампреда правительства Ленинградской области Евгения Барановского, положительная динамика сохраняется: лидирует сектор ИЖС, где уже ввели 1,623 млн кв м.

В регионе продолжают строить еще 654 многоэтажных здания с общей площадью в 6,2 млн кв м.

Ранее стало известно, что петербуржцы стали чаще покупать недвижимость в Ленобласти.

Фото: Piter.tv