Ленобласть встретит пятницу под дожди и грозы

Кроме того, возможен сильный ветер.

В пятницу, 5 июня, в Ленинградской области пройдут дожди. Некоторые районы накроет гроза. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Несмотря на осадки, готовиться к похолоданиям не стоит: ночью температура понизится только до +13, а днем будет колебаться от +18 до +23.

В темное время суток ветер будет дуть в южном и юго-восточном направлении с порывами 4-9 м/с. Днем порывы достигнут 6-11 м/с.

Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти уничтожают борщевик вдоль обочин дорог.

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