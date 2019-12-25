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Первый день июля для Ленобласти выйдет ненастным
Сегодня, 17:04
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lizapoluda

Первый день июля для Ленобласти выйдет ненастным

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В регионе будут господствовать грозы, местами выпадет град.

В среду, 1 июля, погода в Ленинградской области окончательно перестанет быть солнечной. В большинстве районов ожидается переменная облачность, дожди и грозы. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Также не исключено, что на регион обрушится град и ливни. В темное время суток на улице будет от +10 до +15 градусов. Порывы ветра днем достигнут 1-17 м/с, а столбик термометра поднимется  только до +22 градусов.

Атмосферное давление значительно не изменится.


Ранее мы рассказывали о том, что cписок водоемов, пригодных для купания в Ленобласти, уменьшился.

Фото: Pixabay

 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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