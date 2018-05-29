Ленобласть встречает День рыбака большими уловами

За полгода объем добычи водных биоресурсов предприятиями Ленобласти составил 15 тысяч тонн.

Накануне Дня рыбака во Дворце Труда Ленинградской федерации профсоюзов работники отрасли подвели итоги первого полугодия и наградили лучших специалистов. Об этом рассказали в администрации Ленобласти.

В 2022 году господдержка рыбоводной отрасли региона увеличена на 25%. Из бюджета на развитие предприятий аквакультуры выделено 150 млн рублей, рассказал председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

За полгода объем добычи водных биоресурсов предприятиями Ленобласти составил 15 тысяч тонн – это 124% к аналогичному периоду 2022 года. Объем выращивания рыбы составил 7,5 тысячи тонны (110%), объем рыбопреработки – 16,5 тысячи тонны (104%). В отрасли рыбного хозяйства Ленинградской области действует около 200 хозяйствующих субъектов с 2,5 тыс. сотрудников.

Ранее петербуржцам рассказали, чем полезен минтай. Самая ценная часть минтая – печень – так как в ней содержится много жира.

Фото: администрация Ленобласти