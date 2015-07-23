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Ленобласть вошла в число регионов с эффективной промышленной политикой
Сегодня, 17:07
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Ленобласть вошла в число регионов с эффективной промышленной политикой

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На международной промышленной выставке 47 регион занял 14 место среди субъектов-лидеров российской промышленности.

Ленинградская область вошла в ТОП-20 регионов с эффективной промышленной политикой - данный рейтинг был представлен Министерством промышленности и торговли России на Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2021" в Екатеринбурге. В списке 47 регион занял 14 место по итогам 2020 года, а на выставке 7 предприятий Ленобласти представили свою продукцию: технику и оборудование.

Все субъекты Российской Федерации оценивались по четырем направлениям: экономическое развитие, связи с профильными федеральными министерствами, состояние нормативно-правовой базы в регионе и локальные меры поддержки промышленности; во внимание были приняты и деловая активность, молодежная политика и промышленный туризм.

Ранее Ленобласть вошла в список регионов с лучшим инвестиционным климатом. 

Фото: Pixabay

 

Теги: иннопром, лидеры промышленности, промышленность в ленобласти, субъекты рф, топ-20 регионов, эффективная промышленность
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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