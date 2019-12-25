Ленобласть вошла в лидеры рейтинга по тушению лесных пожаров в РФ

В общей сложности за 2020 год пожарные спасли от огня 90 гектаров земли.

Ленинградская область вошла в тройку регионов-лидеров по тушению пожаров в России. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на слова зампредседателя правительства страны Виктория Абромченко, которые прозвучали в ходе совещания председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Федеральные руководители высоко оценили работу ленинградских пожарных и отметили, что большинство возгораний были потушены в первые сутки обнаружения.

Добавим, что за текущий год на территории региона было ликвидировано примерно 260 пожаров на 90 гектаров. При этом усредненная площадь лесного пожара составляет 0,34 гектара.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти при пожаре погибла пожилая хозяйка дома.

Фото: Pixabay