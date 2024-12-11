Помимо этого, к концу 2024 года регион показал высокие экономические достижения, увеличив общий объём инвестиций до 6,5 триллиона рублей.

Ленинградская область заняла пятое место в рейтинге эффективности регионов России, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций. Согласно докладу, регион улучшил позицию с восьмого на пятое место, набрав общую оценку 0,643 балла.

Особое внимание эксперты уделили показателям в финансово-экономической сфере, где Ленинградская область заняла вторую строчку с показателем 0,691. Это свидетельствует о высокой экономической активности и инвестиционной привлекательности региона, достигнутой благодаря успешной деятельности команды под руководством губернатора Александра Дрозденко.

Помимо этого, к концу 2024 года регион показал высокие экономические достижения, увеличив общий объём инвестиций до 6,5 триллиона рублей. Ленинградская область также продолжает активное развитие производственных мощностей, таких как терминал по перегрузке аммиаком, и демонстрирует стабильный бюджет.

Документ также акцентирует внимание на выборах 2025 года, которые пройдут в Ленинградской области. Регион сохраняет лидирующие позиции в управлении, а губернатор Александр Дрозденко остаётся одним из самых успешных руководителей.

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Фото: Правительство Ленобласти