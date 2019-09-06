В ближайшие дни в Ленобласти начнется отопительный сезон

Власти решили не дожидаться холодов.

Отопительный сезон должен начинаться после того, как пять дней подряд среднесуточная температура воздуха составляет ниже 8 градусов. Однако в Ленобласти холодов ждать не будут. В ближайшее время власти направят в районы рекомендации по началу отопительного сезона. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

В ближайшие дни комитет по топливно-энергетическому комплексу направит во все муниципальные образования рекомендации по началу отопительного сезона уже на следующей неделе. Готовность объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе котельных и тепловых сетей, на сегодняшний день превышает 90%. Сергей Харлашкин, заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу

В первую очередь отопление дадут в детских садах, школах и больницах. После тепло придет и в жилые дома. Затем отопление дадут и в офисных, торговых, производственных здания.

Ранее мы писали, что отопительный сезон в Петербурге стартует в середине сентября.

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