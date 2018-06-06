Ленобласть выделит дополнительные средства на завершение жилищных долгостроев

Подписано новое соглашение с Фондом защиты прав дольщиков.

Ленинградская область подписала новое допсоглашение с федеральным Фондом защиты прав дольщиков. Из бюджета региона будет выделено еще 900 миллионов рублей на ЖК, по которым наблюдательный совет Фонда в начале 2021 года принял решения о достройке по гарантийным письмам. Итоговая сумма по условиям нового дополнительного соглашения - 4.5 миллиарда рублей.

Новые объекты в это соглашение не входят - для них будет разработано следующее, после разрешения Министерства финансов на получение кредита на новые решения. Текст соглашения согласован с федеральным Фондом, в ближайшее время ожидается его подписание.

Ранее вице-губернатор Ленобласти по строительству Михаил Москвин оставил свой пост для руководства Представительством Ленобласти в Москве, где ему предстоит координировать работу правительства 47 региона с Фондом помощи обманутым дольщикам.

Фото: Pexels