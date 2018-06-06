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Ленобласть выделит дополнительные средства на завершение жилищных долгостроев
Сегодня, 13:08
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Ленобласть выделит дополнительные средства на завершение жилищных долгостроев

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Подписано новое соглашение с Фондом защиты прав дольщиков.

Ленинградская область подписала новое допсоглашение с федеральным Фондом защиты прав дольщиков. Из бюджета региона будет выделено еще 900 миллионов рублей на ЖК, по которым наблюдательный совет Фонда в начале 2021 года принял решения о достройке по гарантийным письмам. Итоговая сумма по условиям нового дополнительного соглашения - 4.5 миллиарда рублей.

Новые объекты в это соглашение не входят - для них будет разработано следующее, после разрешения Министерства финансов на получение кредита на новые решения. Текст соглашения согласован с федеральным Фондом, в ближайшее время ожидается его подписание. 

Ранее вице-губернатор Ленобласти по строительству Михаил Москвин оставил свой пост для руководства Представительством Ленобласти в Москве, где ему предстоит координировать работу правительства 47 региона с Фондом помощи обманутым дольщикам.

Фото: Pexels

Теги: долгострои ленобласти, недостроенные жк, обманутые дольщики, проблемные объекты, фонд защиты прав дольщиков
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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