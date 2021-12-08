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Ленобласть выделит 615 миллионов на организацию посевной кампании
Сегодня, 16:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ленобласть выделит 615 миллионов на организацию посевной кампании

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Планируется увеличить эту сумму на 62 млн рублей при корректировке бюджета.

Ленобласть начала выплаты субсидии сельзохтоваропроизводителям на организацию посевной кампании. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

С начала 2022 года на агротехнологические работы хозяйствам уже направлено 189,2 млн рублей. Всего господдержка на проведение посевной в этому году предусмотрена в размере 615, 5 млн рублей. Планируется увеличить эту сумму на 62 млн рублей при корректировке бюджета.

Мы сделаем всё возможное, чтобы войти в зиму с запасом продукции и кормов для животных.

Олег Малащенко, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу

Ранее стало известно, что агропромышленный комплекс Ленобласти готовят к весенней посевной.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Теги: зерно, олег малащенко, посевная
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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