Ленобласть выделит 615 миллионов на организацию посевной кампании

Планируется увеличить эту сумму на 62 млн рублей при корректировке бюджета.

Ленобласть начала выплаты субсидии сельзохтоваропроизводителям на организацию посевной кампании. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

С начала 2022 года на агротехнологические работы хозяйствам уже направлено 189,2 млн рублей. Всего господдержка на проведение посевной в этому году предусмотрена в размере 615, 5 млн рублей. Планируется увеличить эту сумму на 62 млн рублей при корректировке бюджета.

Мы сделаем всё возможное, чтобы войти в зиму с запасом продукции и кормов для животных. Олег Малащенко, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу

Ранее стало известно, что агропромышленный комплекс Ленобласти готовят к весенней посевной.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти